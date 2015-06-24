بالصور: ملك كرة القدم ديفيد بيكهام يلتقي الملكة إليزابيث

التقى لاعب كرة القدم الإنكليزي الشهير David Beckham الملكة Elizabeth الثانية في قصر باكنغهام ضمن احتفالية "القادة الشباب" (Young Leaders Event) التي تهدف إلى تكريم المواهب القيادية الشابة في مجال الأعمال.

وتألق David البالغ من العمر 40 عاماً والذي يعرف بأنه ملك كرة القدم ببذلة أنيقة في الحفل الذي حلّ فيه ضيف شرف.

وظهر النجم في صورة تذكارية جماعية التقطت في الحفل جمعته بضيوف الحفل والملكة، واللافت في الصورة الطريقة التي جلس فيها David ويديه على ركبتيه وكأنّه في صورة تذكارية مع فريقه السابق مانشيستر يونايتد.

يذكر أن احتفالية "القادة الشباب" هي مناسبة خاصة تقوم فيها الملكة Elizabeth بتكريم المواهب القيادية الشابة من رابطة دول الكومنولث من سن 18-29 عام.

ويحصل الفائزون بجوائز هذه الاحتفالية على برنامج تدريبي مميز في بريطانيا وإقامة لمدة أسبوع، حيث يتسلمون جوائزهم من ملكة بريطانيا.