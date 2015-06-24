زواج ايمي وحسن الرداد بعد موافقة دلال عبد العزيز

تزوج أمس الممثل الشاب حسن الرداد من الممثلة إيمي سمير غانم بعد ما قام بعض المقربين من حسن بإقناع دلال عبد العزيز التي تجسد دور والدة الرداد بالزواج، كونها كانت رافضة تماماً هذا الارتباط.



وكانت هذه الأحداث ضمن إطار مسلسل "حق ميت"، الذي يشارك فيه حسن وايمي ودلال، حيث تجسّد إيمي شخصية فتاة لقيطة فيما تجسد دلال عبد العزيز شخصية والدة حسن الرداد التي ترفض ارتباط ابنها بها، إلا أن الرداد نجح في إقناعها وتم الزواج في حلقة الأمس من المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"