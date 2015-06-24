أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التعدى على مدير مستشفى الإسماعيلية العام وتهشيم مبنى الاستقبال

Google+ Print
التعدى على مدير مستشفى الإسماعيلية العام وتهشيم مبنى الاستقبال التعدى على مدير مستشفى الإسماعيلية العام وتهشيم مبنى الاستقبال
تعرض الدكتور حسين مصطفى، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، لحادث تعدٍ عليه بالسب من أهالى بعض المرضى وتهشيم قسم الاستقبال.

وقال الدكتور حسين مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه أثناء تواجده فى قسم الاستقبال لإسعاف المرضى وتنظيم العملية الصحية دائرة قسم الاستقبال فوجئ بعدد من المواطنين يعتدون عليه بالسب بسبب وصول أحد أقاربهم مصابًا بطلق نارى "خرطوش" فى مشاجرة.

وأضاف مدير المستشفى أن أقارب أحد المصابين قام بتحطيم وتهشيم قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.
>وأكد مدير المستشفى أنه تم القبض على المتعدين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم التنازل عن المحضر حرصًا على مستقبلهم بعد تعهدهم بإصلاح ما قاموا بإتلافه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365