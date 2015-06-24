التعدى على مدير مستشفى الإسماعيلية العام وتهشيم مبنى الاستقبال

تعرض الدكتور حسين مصطفى، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، لحادث تعدٍ عليه بالسب من أهالى بعض المرضى وتهشيم قسم الاستقبال.

وقال الدكتور حسين مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه أثناء تواجده فى قسم الاستقبال لإسعاف المرضى وتنظيم العملية الصحية دائرة قسم الاستقبال فوجئ بعدد من المواطنين يعتدون عليه بالسب بسبب وصول أحد أقاربهم مصابًا بطلق نارى "خرطوش" فى مشاجرة.

وأضاف مدير المستشفى أن أقارب أحد المصابين قام بتحطيم وتهشيم قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

>وأكد مدير المستشفى أنه تم القبض على المتعدين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم التنازل عن المحضر حرصًا على مستقبلهم بعد تعهدهم بإصلاح ما قاموا بإتلافه.