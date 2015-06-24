ننشر تفاصيل حادث أودى بحياة 4 وأصاب 11 بمطروح

شهد طريق الإسكندرية مطروح، حادثا مأساويا راح ضحيته 4 أشخاص من محافظة أسيوط، من بينهم سائق السيارة الميكروباص التى كانوا يستقلونها، وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب السيارة، غرب مدينة الضبعة، وشرق مدينة مرسى مطروح بنحو 110 كيلو مترات، أثناء قدومهم من أسيوط إلى مطروح.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة الضبعة بانقلاب سيارة بالكيلو 110 طريق الإسكندرية - مطروح - الساحلى، ووجود مصابين ومتوفين تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزى بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6741 ى ط أ قيادة عبد الرحيم عبد الكريم 57 سنة، سائق مقيم أسيوط فى الاتجاه إلى مطروح وبمكان الحادث انفجر الإطارين الأمامى والخلفى من الجهة اليمنى للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها ووقوع الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة السائق و3 من ركاب السيارة، كما أسفر عن إصابة 11 آخرين، وجميعهم مقيمون بأسيوط، وتراوحت إصاباتهم ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر اللازم جنح الضبعة، وجارى العرض على النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق.

- مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق مطروح- الإسكندرية