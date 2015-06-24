ضبط 12 متهما مطلوبين فى قضايا جنائية و14 قطعة سلاح بدون ترخيص بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 12 متهما مطلوبين فى قضايا جنائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بضبط 12 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية أمام النيابة من بينها قضايا إكراه على التوقيع وآثار وسرقة وسلاح نارى.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية و3 بندقية خرطوش و10 فرد محلى بالإضافة إلى ضبط 45 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط كل من مجدى م 48 سنة وإبراهيم ح عاطلين بحوزتهما 160 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18761 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط .