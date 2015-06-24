إحباط تهريب 39 طنا ونصف من الدقيق البلدى المدعم بالقليوبية

تمكنت مباحث تموين القليوبية بالاشتراك مع إدارة تأمين الطرق والمنافذ من إحباط تهريب 39 طنا ونصف الطن من الدقيق البلدى المدعم للأسواق.

وكانت معلومات قد وردت للواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية بتهريب مجموعة من التجار الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى الأسواق للاستفادة من فارق السعر، فعلى الفور تم عمل مجموعة من الأكمنة على الطريق الدائرى والزراعى وتمكن خلالها الملازم محمد عبدالله محمد الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط 4 سيارات محملة بـ 642 جوال دقيق بلدى مدعم.

وأثناء ضبط السيارات اعترضت سيارة ملاكى يستقلها شخصان المأمورية وأطلقا الأعيرة النارية فى محاولة لتهريب السيارات وتبادلت القوات إطلاق الأعيرة النارية معهما إلا أنهما فرا هاربين تاركين السيارة، ونتج عن ذلك إصابة المجند أحمد عادل فتحى عبدالحميد من قوة إدارة قوات الأمن وتولت النيابة التحقيق.