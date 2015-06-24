عبور 537 شخصا بين مصر وقطاع غزة عبر ميناء رفح البرى

بلغ إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى، أمس الثلاثاء، 537 فردا بين مصر وقطاع غزة، وأكد مسئول بميناء رفح البرى أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 458 فردا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 79 فردا، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق ميناء رفح البرى.

ويذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا، حيث وافقت السلطات المصرية على اعادة افتتاحه ولمدة 3 أيام من الجانبين لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد سبق افتتاحه طول الأسبوع الماضى، وذلك تيسيرا على الاخوة الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان المبارك.