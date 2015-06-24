أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبور 537 شخصا بين مصر وقطاع غزة عبر ميناء رفح البرى

Google+ Print
عبور 537 شخصا بين مصر وقطاع غزة عبر ميناء رفح البرى عبور 537 شخصا بين مصر وقطاع غزة عبر ميناء رفح البرى
بلغ إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى، أمس الثلاثاء، 537 فردا بين وقطاع غزة، وأكد مسئول بميناء رفح البرى أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 458 فردا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 79 فردا، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق ميناء رفح البرى.

ويذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا، حيث وافقت السلطات المصرية على اعادة افتتاحه ولمدة 3 أيام من الجانبين لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد سبق افتتاحه طول الأسبوع الماضى، وذلك تيسيرا على الاخوة الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان المبارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق