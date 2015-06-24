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مدير مرور سوهاج: تحرير 1220 مخالفة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية

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مدير مرور سوهاج: تحرير 1220 مخالفة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية مدير مرور سوهاج: تحرير 1220 مخالفة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية
قال العميد هشام عبد الصمد مدير إدارة مرور سوهاج إنه فـى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور، فقد تم توجيه حملة مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات وتم تحرير 1220 مخالفة منها 285 مخالفة سحب تراخيص و244 مخالفة تصالح و20 مخالفة رادار و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و20 مخالفة استخدام هاتف محمول أثناء القيادة و8 مخالفات حجز دراجات بخارية و155 مخالفة على نموذج 125 مرور وتحرير "178" مخالفة الانتظار الخاطئ و "130 " مخالفة بدون تسيير و "155 " مخالفة بدون قيادة .

وأشار عبد الصمد أنه تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن وجـــارى الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــة.

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