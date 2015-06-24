"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: 5 شواطئ مجانية و35 مميزة هذا العام

أعلن اللواء أحمد حجازى وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن استراتيجية الإدارة هذا العام، مؤكدا أنه تم تقسيم شواطئ الإسكندرية لتناسب كافة طبقات المجتمع مع مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

وأشار إلى أن الشواطئ مقسمة لمجانية وعددها 5 شواطئ وهى ( جليم – شهر العسل – الهانوفيل – المكس – سيدى كرير)، موضحا أن المجانية هنا تعنى المجانية التامة من دخول للشاطئ والاستمتاع برماله ومياهه وكافة الخدمات، حيث يسمح للمصطاف بالدخول بالشمسية والكرسى الخاص به، وفى حالة رغبته فى تأجير شمسية يكون سعرها ( 3 جنيهات) وجنيه واحد للكرسى من منفذ البيع الخاص بالمحافظة مع استخدام جميع الخدمات مجانا "وحدات خلع الملابس ودورات المياه".

وتابع "بالإضافة إلى شواطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها، وهى ( ميامى – سيدى بشر – ابو هيف 1 – ابو هيف 2 – الانفوشى 1 – الانفوشى 2- الدخيلة شرق – الدخيلة غرب – هدير – تقسيم الملاح – السلام – زهراء الهانوفيل – أبو يوسف 0 فاميلى بيتش – شط اسكندرية – الصفا )، وهى تجمع بين الشواطئ المجانية والخدمة لمن يطلبها، بحيث إذا أراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والكرسى الخاص به فليدخل دون دفع أى مقابل بل واستمتاعه بكافة الخدمات والمرافق على الشاطئ مجانا، أما فى حالة الرغبة فى تأجير شمسية فيكون رسم دخول الفرد ( 5 جنيهات ) أى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تتكلف ( 20 جنيها) وتستمع بشمسية وأربعة كراسى وترابيزه وأيضا استخدام المرافق والخدمات.

وحول شواطئ مميزة، أشار إلى أنها 19 شاطئ، وهى ( المندرة 2 – المندرة 3 – العصافرة 1 – العصافرة 2 – ميامى المميز – سيدى بشر – سيدى بشر 1 – ابو هيف المميز – السرايا – السلسله – القويرى – بليس – بليس 2 – البيطاش 1 – البيطاش 2 – الهانوفيل مميز شرق – الهانوفيل 2 – ابوتلات 1 – ابو تلات 2 )، وهى شواطئ غير مسموح فيها بنزول شمسيه وكرسى – ورسم دخول الفرد ( 7 جنيهات ) أى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تكلفة دخولها ( 28 جنيها ) مع الاستمتاع بشمسية و ( 4 كراسى ) وترابيزة واستخدام كافة المرافق والخدمات.

وأضاف أن الشواطئ السياحية عددها 3 وهى (المندرة 1 – البوريفاج – ستانلى ) سعر دخول الفرد (10 جنيهات) – فيما عدا البوريفاج (13 جنيها) لانه مؤجر بنظام ( B.O.T ) من محافظين سابقين وينتهى التعاقد هذا العام وسيطرح بنظام المزايدة بعد ذلك وسيتم عمل مشروع سياحى ضخم بها.

وحول الممرات أشار إلى أن عددها ( 6 ) ممرات وتم تأجيرها لحمايتها من سطوة البلطجية بعد ان كانت وكرا للاعمال المنافية للآداب والبلطجة والسرقة والمخدرات واطفال الشوارع والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها الان اصبحت أمنة تماما كما انها ساعدت على خلق فرص عمل للشباب حيث تستوعب كل ممر من ( 30 – 40 ) شابا للعمل به، موضحا انه سيتم تشديد الرقابة على الاندية والمساحات المخصصة لها، مشددا على ان من يستفاد منها تجاريا يتم رفع القيمة الإيجارية عليه ومن يقدم خدمة حقيقية يتم تثبيت السعر له.