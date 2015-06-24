إجازة رمضانية ممتعة في الإمارات

يحلو الاستمتاع بأجواء رمضان في دبي، حيث تتنافس الخيم الرمضانية في تقديم البرامج لجذب الصائمين، وتنتشر الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية.

"سيدتي نت" يقدّم مروحة واسعة من الأنشطة، التي يمكن القيام بها بدبي، خلال رمضان:

- المشاركة مع العائلة بالدورة التاسعة عشر لــ"جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"، وذلك في "غرفة دبي للتجارة والصناعة"، بين 19 يونيو/حزيران و8 يوليو/تموز. والجدير بالذكر أنها عبارة عن مسابقات لحفظ القرآن الكريم، تنظّم بالتعاون مع "هيئة الثقافة والفنون" في دبي، وتضمّ معرضاً للخط العربي الإسلامي، بالإضافة إلى برنامج المحاضرات.

من جهة ثانية، تحلو الأجواء في الخيم الرمضانية، وأبرزها:

- "فندق قصر الإمارات": يقع على بعد 25 دقيقة بالسيارة من "مطار أبوظبي الدولي" و"مركز أبو ظبي الوطني للمعارض"، و7 دقائق بالسيارة من كلّ من "مارينا مول" و"القرية التراثية". يوفّر لضيوفه إقامة فخمة، مع الإشارة إلى أنّه يضم مسبحين كبيرين و"سبا" يقدّم مجموعة من علاجات العناية بالجسم وجلسات التدليك. كما يحوي مركزاً للياقة البدنية ومنطقة لعب منفصلة للأطفال.

كان افتتح خيمة رمضان الأكبر في "أبو ظبي" على شاطئ البحر التابع لـ"قصر الإمارات"، بحيث تتسع لأكثر من 800 شخص. ويوفّر لزائريه "بوفيه" إفطار، يشمل أطباقاً محلية وعربية تقليدية وغيرها من المأكولات الرمضانية الشهيرة، فضلاً عن مجموعة واسعة من الحلويات التقليدية والعالمية، بتكلفة 256 درهماً للشخص، و150 درهماً للائحة السحور.

- "خيمة أساطير": تقع في منتجع "أتلانتس النخلة" في دبي؛ يمكن أن تستقبل 900 شخص، علماً أنّها تحوي غرفة مخصّصة للصلاة، كما توفّر خدمتي الإنترنت وركن السيارات. هناك، تبلغ تكلفة الإفطار الشامل 195 درهماً للشخص، في حين تقدّم لائحة سحور تضم مجموعة من المأكولات العالمية كلّ مساء ابتداءً من الساعة 9:30 مساء للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 21 سنة، مقابل 175 درهماً في أجواء رمضانية ممتعة، بالإضافة إلى ألعاب الورق والشطرنج وشاشات عرض كبيرة لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

تشتقبل الخيمة زائريها من الغروب إلى 2:30 بعد منتصف الليل.

- "سوق رمضان الليلية": تقع "السوق" في "قاعة الشيخ راشد"، بـ"مركز دبي التجاري العالمي"، وتمتدّ على 10 ليال من رمضان. في دورتها الرابعة، تعرض المنتجات والخدمات من مختلف أنحاء العالم كالأجهزة الإلكترونية، والهدايا التذكارية، والسلع المنزلية، بالإضافة إلى منتجات الملابس و"الإكسسوارات".

تفتتح يومياً من الثامنة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، علماً أن الدخول مجّاني.

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