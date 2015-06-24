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أحمد عيد: كسبت التحدي

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أحمد عيد: كسبت التحدي أحمد عيد: كسبت التحدي

"كسبت التحدي مع نفسي وأنا سعيد جدا" هكذا تحدث أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك عقب فوز فريقه على المقاولون العرب بثلاثية دون رد.

وسجل لاعب الزمالك هدفين من أصل ثلاثة نجح بها الزمالك في الاقتراب أكثر من الفوز بلقب الدوري المصري.

وسئل عيد عن سبب تألقه خلال الموسم الجاري مع الزمالك، وتخليه عن عصبيته التي كان يشتهر بها طوال مسيرته، فأجاب"كنت في تحدي مع نفسي، وكسبت التحدي".

وتابع في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج في الملعب عقب المباراة"هذا أول موسم في الدوري بالنسبة لي مع الزمالك يستكمل للنهاية".

وأوضح"الموسم الماضي رحلت إلى ليبيا، والذي سبقه تم إلغائه في النهاية، لذلك كنت في تحدي خاص مع نفسي قبل بداية الموسم الجاري".

وأضاف"الإدارة وفرت لنا استقرار كبير، وعلى الرغم من تبديل العديد من المدربين، إلا أن ذلك لم يؤثر على مسيرتنا".

وأتم"نحن نسير بشكل جيد لتحقيق ما نرغب به في النهاية وما يتمناه جمهور الزمالك، وهو الفوز بالدوري".

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