توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/6/24

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الحوت تحبه المرأة لأنه كبير القلب وسامى الروح متألق ومشرق وفخور يثور ضد الظلم قادر على فعل أشياء كثيرة من أجل شخص واحد حذر وصادق ومخلص لا يعتمد إلا على نفسه.
توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على المستوى العاطفى والاجتماعى
>تفتخر بك شريكتك وإيجابياتك تصب فى صالحها.
حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الثور تحبه المرأة لأنه ذو جاذبية غامضة يصبو إلى المشاعر السامية مليء بالحنان والعاطفة الناعمة يدرك قيمة الحقيقة ولديه عزة نفس كبيرة لا يكتفى بنجاح اللحظة بل يسعى دائمًا إلى الذهاب إلى الأبعد.
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والاجتماعى
> حافظ على الحب الذى تكنه لك شريكتك فهى تتباهى بعلاقتكما أينما كانت.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الجوزاء تحبه المرأة لأنه صاحب شخصية قوية وفاتنة محرك لكل ما يدور حوله، الحب بالنسبة إليه وسيلة لتحقيق ذاته يحسن لعبة الحب ومبادراته دائمًا إيجابية يقاوم التحديات ويهزم كل من تحداه.
حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج السرطان تحبه المرأة لأنه صاحب مخيلة واسعة ويسامح بلا حقد صاحب إرادة قوية وقادر على تنفيذ كل هو صعب، هو إيجابى مقنع يحب الحقيقة ويعيش فى الواقع ولا يضيع وقته فى الأوهام لديه روح العدالة والاستقامة والشرف.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على المستوى العاطفى والاجتماعى
> إرادتك القوية والعيش على أرض الواقع هى التى تجعل شريكتك فخورة بك.
حظك اليوم برج " الأسد" يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الأسد تحبه المرأة لأنه كريم النفس سخى اليد، يصبو إلى الاستقرار، فالحياة بقرب بها كثير من الاطمئنان يشرق حبًا وله حماسة عاطفية جذابة عاطفى ودود يتحرك بخطوات واسعة نحو مستقبل سعيد لا يعرف كلمة المستحيل أو الصعب يعد ويوفى بالوعد مهما كان الثمن.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على المستوى العاطفى والاجتماعى
>الكرم فى كل تعاملاتك مع شريكة الحياة تجعلها فخورة بك ومطمئنة للحياة معك
حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج العذراء تحبه المرأة لأنه يحب بأمل وشوق، يشعر بكل أحاسيس من حوله ويراعيها ويصبو إلى الاستقرار فالحياة معه تعنى كنزا من السعادة، طموح منقذ بناء اجتماعى وشعبى متنقل لا يحب الروتين والتقليد.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى العاطفى والاجتماعى
>تعشق هذه المرأة فيك الحنان الذى يلف تعاملاتك معها والسعادة التى تعيشها تجعلها محلقة فى السماء.
حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الميزان عاشق متحمس ومعطاء يكره الأوضاع البركانية ويبحث عن الهدوء والسلام ولا يخاف الموت من أجل المجد أو من أجل مشاريعه أو تحقيق أهدافه، يتمتع بروح المنافسة ويهوى التحدى.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى العاطفى والاجتماعى
>تعشق المرأة هذا الرجل لهدوئه وحبه العفيف وقوة شخصيته.
حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج العقرب تحبه المرأة لأنه صامت ويحافظ على الأسرار عواطفه نبيلة وطاهرة مثالى فى تعامله مع المرأة رومانتيكى يتوق إلى الحنان دومًا.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على المستوى العاطفى والاجتماعى
> رومانسيتك هى ما تجذب المرأة لك فلا تتخلى عنها أبدًا فهى مفتاح سعادتك.
حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج القوس تحبه المرأة، صادق ومستقيم ومخلص وذكى ومحام منتصر فى كل قضية تحميها مبادئه الأخلاقية، لطيف المعشر واللسان لا يخالف القوانين والمبادئ.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على المستوى العاطفى والاجتماعى
>إخلاصك وتفانيك فى خدمة المرأة التى تحبها يجعلها تتعلق بك إلى أبعد الحدود فلا تخذلها أبدًا.
حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الجدى تحبه المرأة لأنها تدخرك للمستقبل ولست مبذرًا أو مسرفًا ومتمكن إلى أبعد الحدود تعطى أصدقاءك بدون حساب ولا تنتظر مقابل، ماهر فى كل الميادين خاصة فى الاستثمارات المالية.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على المستوى العاطفى والاجتماعى ة والعلاقة مع الآخرين
>المرأة تحبك لأنك مستقبلها فلا تنشغل عنها بأمورك المالية حتى تستطيع الحفاظ على حبها.
حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الدلو تحبه المرأة لأنه حساس أمام المجاملات يتلقاها بفرح وانبساط قلبه كقلب طفل فيه كل البراءة عواطفه متحمسة يحب النظام والنظافة والترتيب وهذا ما يجعلك متميزًا.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>التميز الذى يجعلك مختلفًا فى حياة شريكتك لا تتخلى عنه فهى تنتظره منك دومًا.
حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/6/24
>مولود برج الحوت تحيه المرأة لأنه قوى مقاوم صلب وعنيد لا يلين بسرعة يتخذ دائمًا المبادرات الإيجابية يذهب نحو هدفه دون مواربة عملى لا يتوقف فى منتصف الطريق يعرف إلى أين يسير ويتجه ببطء للهدف بحكمه.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>تحبك المرأة لصفاتك القوية وكنها فى المقابل تريد أن تشملها أكثر بالحب وتحب أن ترى رومانسيتك.
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