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حمدان بن راشد يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة ونهيان بن مبارك

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حمدان بن راشد يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة ونهيان بن مبارك حمدان بن راشد يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة ونهيان بن مبارك

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء أمس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتبادل سموهما التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما استقبل سمو نائب حاكم دبي وزير المالية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتبادل معه التهنئة في الشهر الفضيل، وذلك بحضور عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين الذين هنأوا سموه بالشهر الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على قيادتنا بالسعادة وموفور الصحة وعلى دولتنا بدوام التقدم والاستقرار.

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