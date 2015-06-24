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546 طالباً وطالبة يتنافسون في جائزة عجمان للقرآن الكريم

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546 طالباً وطالبة يتنافسون في جائزة عجمان للقرآن الكريم 546 طالباً وطالبة يتنافسون في جائزة عجمان للقرآن الكريم

أكد حسين معين الحوسني مدير المعهد العلمي الإسلامي وعضو اللجنة الإدارية في مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان، أن عدد المسجلين في الدورة التاسعة لجائزة عجمان للقرآن الكريم 546 طالباً وطالبة من فئتي الذكور والإناث.

وكانت النسبة الإجمالية للتوطين 2 لفئتي الذكور والإناث بزيادة %7 عن العام الماضي، مشيرا الى أن إعلان أسماء الفائزين سيكون في الحفل الختامي بالمركز الثقافي لوزارة الثقافة والشباب بعجمان بتاريخ 17 من رمضان، إضافة الى طرح مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»، بهدف تفاعل المجتمع في إمارة عجمان مع القرآن الكريم، ودعا مدير المعهد العلمي الإسلامي طلبة المدارس لأن يستمدوا من شهر رمضان الكريم الإيجابية والعمل المتقن لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة.

وأوضح معين فضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وكذلك المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لإنجاح فعاليات المركز بشكل عام.

 

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