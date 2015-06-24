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حمدان بن مبارك يدعو إلى الابتكار والإبداع

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حمدان بن مبارك يدعو إلى الابتكار والإبداع حمدان بن مبارك يدعو إلى الابتكار والإبداع

دعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موظفي الوزارة إلى مواصلة العمل الدؤوب والحرص على تأدية الخدمات للمتعاملين بأسرع وقت وبأفضل صورة. وحث معاليه الموظفين، بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي يصادف 23 يونيو من كل عام، على أن يكون التفاني وإتقان العمل وخدمة المتعاملين المميزة من سمات شهر رمضان الفضيل.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تسليط الضوء على قيمة ومزايا تقديم الخدمات العامة للمجتمع ومدى إسهامها في عملية التنمية وتقدير عمل الموظفين في القطاع العام، وتشجيع الشباب على الانخراط في مهن هذا القطاع.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت "الابتكار في تقديم الخدمات العامة لتنفيذ جدول أعمال تنمية ما بعد 2015" موضوعا لهذا العام.

وقال معاليه إن الإنجاز الذي حققته الوزارة أخيراً في التحول الإلكتروني والذكي للخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال بنسبة 100 في المئة ما هو إلا ثمرة جهودهم برغم أن مطلوب الاتحادية الوصول فقط إلى 80 في المئة حاليا، مشيرا الى أن ذلك يمثل إحدى درجات سلم الابتكار والإبداع الذي تسعى الوزارة لارتقائه في تقديم خدماتها إلى متعامليها للمساهمة في تحقيق أجندة الإمارات لتصبح من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وتحدث معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان عن مؤشر دولي يؤكد أن الإمارات من الدول المستقرة، مشيرا إلى اعتماد هذا المؤشر في القياس والتصنيف على عدة عوامل من أهمها عامل الخدمة العامة.

وأكد معاليه على استدامة الابتكار والإبداع لتحقيق رفاه المواطن الإماراتي والمقيم، وأن ذلك هو مبتغى القيادة الرشيدة، مشيرا إلى مناقب القدوة المتمثلة في المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحبه للعمل وسعيه الدائم إلى خدمة شعبه، وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم والرفاه لهم.

 كما أكد أن هذا هو النهج الذي يسير عليه قادة الدولة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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