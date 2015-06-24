حمدان بن محمد يعتمد تعديل المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (14) لسنة 2015 بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

ونص القرار على تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، الملحق بالقرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 المشار إليه، ليصبح على النحو المبين في الجدول الملحق بالقرار (14) لسنة 2015، إذ يهدف القرار الجديد إلى تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة، وبما يتناسب مع موقعها مدينة عالمية من الطراز الأول.

وشمل تعديل الغرامات العديد من المخالفات ومنها إلقاء النفايات بمختلف أنواعها بما فيها المواد الخطرة وكذلك التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية لشركات والمصانع والمؤسسات في الأماكن غير المخصصة لها، بينما بلغت قيمة الغرامة المترتبة على التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك 100 ألف درهم.

وبلغت غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام 10 آلاف درهم، و50 ألف درهم غرامة لتساقط أيه مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض، و3000 درهم غرامة للتخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها.

جدول بتحديد المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة

م بيان المخالفة الغرامة

1 التبول أو التبرز في غير المرافق المعدة لهذا الغرض. 500

2 البصق في الأماكن العامة. 500

3 بصق بقايا مادة اللبان أو إلقاء مخلفاتها في الأماكن العامة. 1000

4 التخلص من النفايات في الأماكن العامة بالإمارة، أو في الأراضي الفضاء، أو في غير المواقع المخصصة للتخلص منها، أو خلافاً للأصول والاشتراطات المعتمدة من قبل البلدية. 1000

5 رمي النفايات في الأماكن العامة. 500

6 تساقط أو التخلص من النفايات أو المواد الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك. 5000

7 التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير مواقع التخلص المعتمدة. 5000

8 التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الإدارة المعنية. 100.000

9 عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام. 10.000

10 تساقط أية مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض. 50.000

11 التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها. 3000

12 إلقاء الزيوت في مياه البحر وعلى الشواطئ أو في مياه الخور أو في الموانئ، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الزيوت في هذه الأماكن. 3000

13 إلقاء النفايات العامة أو المخلفات العضوية في مياه البحر أو على الشواطئ أو في مياه الخور أو في الموانئ. 1000

14 إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في غير الأماكن المخصصة من قبل الإدارة المختصة. 1000

15 إسالة مياه غسيل المركبات في غير الأماكن المخصصة لذلك من قبل الإدارة المختصة. 500

16 تساقط مياه المكيفات أو تسريب أية مياه على الأرصفة والطرق. 100

17 التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح. 1000

18 ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المنازل أو في الشرفات بصورة من شأنها تشويه

المنظر العام للإمارة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها. 500

19 ترك أية مركبات أو معدات مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها الإضرار بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة. 500 مع حجز المركبة أو المعدة بعد انتهاء فترة الإنذار الممنوحة

20 عدم توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة. 5000

21 عدم توفير وسيلة لتخزين النفايات داخل المبنى وإخراج وسائل التخزين وإعادتها إلى موقعها مباشرة أو حسب التوجيهات، أو عدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لوسائل تخزين النفايات. 500

22 عدم القيام بتنفيذ أعمال النظافة للمبنى والإشراف عليه وفقاً لقواعد الصحة العامة وحماية البيئة. 1000

23 عدم قيام الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمنشآت الفندقية بتوفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها وفقاً للاشتراطات والأوضاع والمعايير المعتمدة في هذا الشأن لدى الإدارة المختصة. 5000

24 عدم الالتزام بتعليمات الإدارة المختصة بتغيير حاويات النفايات إذا كان حجم النفايات الناتجة عن مزاولة تلك الجهات لأنشطتها يفوق حجم الحاويات المتوفرة أو أن النفايات الناتجة أصبحت تشكل خطراً على الصحة العامة. 1000

25 عدم تطبيق برنامج نظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة والخاصة التي تخدمها أو عدم توفير وسائل مناسبة لجمع النفايات في تلك المواقف وتفريغها بشكل يومي. 500

26 تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة أية نفايات منتجة من قبل الغير أو تقديم خدمات نظافة في الأماكن العامة بدون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة والالتزام بالمعايير والشروط التي تحددها لهذا الغرض. 5000

27 وضع أية مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل لنفايات أو تشكل خطراً على صحة وسلامة الأشخاص العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها. 1000

28 نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية دون موافقة الإدارة المختصة. 200

29 العبث بمحتويات حاوية النفايات التابعة للبلدية أو نبش محتوياتها بغرض الحصول على مواد قابلة للتدوير أو أية نفايات أخرى. 1000

30 الإضرار بحاويات النفايات والأسوار المحيطة بها أو الأرضيات الصلبة التي ترتكز عليها. 1000

31 وقوف المركبات أو ترك معدات أو بضائع أمام الحاويات من شأنها إعاقة عمليات وضع المخلفات من قبل الأفراد أو تفريغ محتوياتها بواسطة مركبات البلدية. 1000

32 تفريغ النفايات المحمولة في المركبات التابعة للشركات الخاصة في حاويات البلدية. 1000

33 عدم القيام بإعداد وتنفيذ خطة لتقليل النفايات أو إعادة تدويرها إذا تبين للإدارة المختصة أن النشاط الذي تمارسه المؤسسة ينتج عنه كميات كبيرة من النفايات. 1000

34 إدخال أو تداول أو اقتناء أو إحراز أو تعاطي مادة اللبان سواء كان ذلك للاستعمال الشخصي أو لاستعمال الغير بمقابل أو بغير مقابل ويشمل ذلك ورق التبول (LEAVES BETEL) الذي تستخدم في صناعة مادة اللبان. 5000

35 إشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المسموح بها من البلدية. 500

36 لصق الإعلانات والمنشورات والمطبوعات وغيرها بصورة تشوّه المظهر العام للإمارة. 1000

37 عدم التزام أصحاب المستودعات والورش ومحلات بيع الإطارات والزيوت والبطاريات وغيرها من مستلزمات المركبات بنقل المخلفات الناتجة عن أنشطتهم على نفقتهم الخاصة إلى المواقع التي تحددها البلدية. 1000

38 عدم القيام بتوفير خدمات العناية والتنظيف لغرف أو مجمعات تخزين النفايات وفقاً لقواعد الصحة العامة وحماية البيئة. 1000

39 إلقاء العبوات الخاصة بالمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية بالحاويات وعدم التخلص منها حسب تعليمات الإدارة المختصة. 5000

40 إلغاء أو تغيير استخدام غرفة نفايات في مبنى أو مجمع مبان إلى أي نشاط يعيق استخدامها الأصلي بصورة كلية أو جزئية. 5000

41 إلغاء أو تغيير استخدام غرف النفايات في الطوابق المتكررة بصورة كلية أو جزئية. 1000 لكل غرفة

42 عدم قيام مقتني الحيوان بإزالة المخلفات الناتجة عن حيوانه أثناء تواجده في الأماكن العامة. 500v