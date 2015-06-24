حبس 18 إرهابيا ضمن خلية بالمحلة وزفتى والسنطة 15 يوما

قرر محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية تحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية حبس 18 إرهابيا ضمن خلية إرهابية، تم ضبطهم بالمحلة وزفتى والسنطة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم وبحوزتهم 11 بندقية آلية وأجهزة مغناطيس حديثة توضع داخل العبوات الناسفة لزرعها أسفل السيارات لتفجير عدد كبير من السيارات لإحداث حالة من البلبلة والذعر.

كان ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى قد تمكنوا من ضبط 18 إرهابيا من الذين قاموا بارتكاب التفجيرات الأخيرة بالمحلة والسنطة وزفتى وكفر الزيات إلى جانب قيامهم بإنشاء مصنعين لتصنيع المتفجرات بقريتى ميت حواى مركز السنطة، والذى أسفر عن استشهاد أمين شرطة أثناء تفكيك عبوة ناسفة وعثر بداخلها على مواد شديدة الانفجار وهياكل عبوات ناسفة ومواد تفجير وأسلاك وتايمرات وهواتف محمولة تستخدم فى التفجير عن بعد كما عثر على مصنع آخر داخل مزرعة دواجن بقرية ميت المخلص مركز زفتى كان يستخدمها الإرهابيون فى تصنيع العبوات الناسفة ونقلها إلى الأماكن المراد تفجيرها بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

تم نقل المتهمين وسط حراسة مشددة إلى سجن طنطا العمومى بعد أن أصدرت النيابة قرارها بحبسهم 15 يوما.