أبو العينين وإعلاميو "صدى البلد" يحتفلون ببراءة أحمد موسى على الهواء

استقبل الإعلامى أحمد موسى، محمد أبو العينين رئيس قنوات "صدى البلد"، وذلك باحتضانه بقوة على الهواء، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، بعد براءته.

كما استقبل موسى، الكابت الصحفى مصطفى بكرى، والكابتن أحمد شوبير وحسام السنهورى رئيس الشئون القانونية فى كليو باترا، وإلهام أبو الفتح العضو المنتدب لشبكة قنوات صدى البلد.

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى: "هذه القناة تدافع عن الدولة المصرية وتحمى مؤسسات الدولة، ومتخذة الخط الوطنى منذ البداية"، مضيفاً أنه كان يتوقع هذا الخط من محمد أبو العينين لأنه رأى ذلك فى مجلس الشعب.

من جانبه تقدم أبو العينين بالتهنئة لأحمد موسى على براءته، قائلاً وهو يضع يده على كتفه: "دا كان اختبار كبير لحب الناس لك، وكل المكالمات اللى بتيجى مقرونة بالدعاء"، مضيفاً أنه كان سعيدا بالإحساس الوطنى بداخل مصر ومن الخارج.

وقام الإعلامى أحمد موسى والضيوف بتقطيع التورتة احتفالاً ببراءته.



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