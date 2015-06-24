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محامى "الصحفيين": لم أحضر جلسة اليوم لأن حرب وموسى لم يلجآ للنقابة

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محامى "الصحفيين": لم أحضر جلسة اليوم لأن حرب وموسى لم يلجآ للنقابة محامى "الصحفيين": لم أحضر جلسة اليوم لأن حرب وموسى لم يلجآ للنقابة
قال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إنه لا يجوز للنقابة الحضور مع أى زميل صحفى فى مواجهة عضو آخر، مشيرا إلى أن قضية أسامة الغزالى حرب مع أحمد موسى بها خلل.

وأضاف أبو زيد لـ"اليوم السابع"، أن الخلل يأتى من ناحية أنه كان من الواجب أن تقوم النقابة بالتسوية بينهما عملا لنص المادة 48 ، موضحا أن قانون النقابة ينص على أنه فى حالة نشوب نزاع بين زميل وآخر يعرض الأمر على مجلس النقابة ولجنة التسويات للقيام بالتسوية بين الزميلين.

ولفت أبو زيد إلى أن المادة 72 تنص على أنه لا يجوز لعضو النقابة أن يتخذ إجراءات قضائية ضد زميله إلا بعد الحصول على إذن النقابة، موضحا أن الغزالى حرب وأحمد موسى لم يلجآ للنقابة وبالتالى لم تقم النقابة بدورها للتسوية بينهما.

وتابع سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، "يحيى قلاش نقيب الصحفيين حاول أن يحل القضية بشكل ودى ويتدخل ولكن الغزالى حرب لم يوافق، النقابة حاولت تحل وتقوم بدورها من خلال النقيب، ولكنى كمحامى النقابة لا يجوز لى الحضور مع طرف فى مواجهة الاخر".


>- محامى "الصحفيين": لم أحضر جلسة اليوم لأن حرب وموسى لم يلجآ للنقابة

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