أحمد موسى: الغزالى حرب اتصل بى بعد الحكم وقال لى "نغلق هذه الصفحة"

قدم الإعلامى أحمد موسى الشكر لأسامة الغزالى حرب قائلاً: "أنا أشكره وأحييه، والحمد لله أننى اليوم منتصر بقضاء عادل نزيه، وخلفى شعب عظيم جداً"، مشيراً إلى أن حرب اتصل به وهو فى طريقه من المحكمة قبل الإفطار وقال له: "مبروك، وأنت عارف أنت أخويا وعلاقتنا جيدة"، وقلت له: "الموضوع انتهى".

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، إلى أن أسامة الغزالى حرب قال له ما معناه: "نغلق هذه الصفحة"، متابعاً: "نعم أُغلقت لهذا الحكم العادل، وكنت قد جهزت شنطتى ونزلت اشتريت الاحتياجات اللى كان ممكن تبقى موجودة معايا فى السجن، ودخلت على الإنترنت أشوف لوائح السجون لأعرف حقوقى وواجباتى، واستعديت تماماً".

وذكر موسى أنه لا يرى أو يرغب أو يتمنى حبس أى زميل صحفى أو إعلامى أياً كان، لافتاً إلى أنه عندما كان عضواً بمجلس نقابة الصحفيين من 2003 إلى 2007 كان يذهب إلى صحفيى الإخوان فى السجن، وعندما كان عضو مجلس نقابة الصحفيين كان الجميع سواء، وكان يدفع كفالات من ماله الخاص، وتابع: "للأسف الشديد سقطت نقابة الصحفيين فى اختبار حقيقى، ولم يكن لها أى دور".