مرتضى منصور:"الصحفيين" قالت حبس موسى انتصار للثورة فرديت طظ فى 25 يناير

قال المستشار مرتضى منصور محامى الإعلامى أحمد موسى، إنه تواصل مع الدكتور أسامة الغزالى حرب وقال له إنه سيخسر الكثير بسبب قضية الإعلامى أحمد موسى، مؤكداً أن لديه 306 قضايا ضد عدد من الصحفيين وأن مجلس نقابة الصحفيين طلب منه التنازل عن القضايا، فرد على مجلس النقابة قائلا: "قلتله إزاى إنت طالب منى أتنازل وأنا راجل محامى مش من الأسرة الصحفية، وفى نفس الوقت بترفعوا قضايا على بعض وعايز تحبس زميلك، قالى بص يا أستاذ مرتضى حكم حبس أحمد موسى هو انتصار لثورة 25 يناير قلتله طظ فى 25 يناير وأنا بعتبرها مؤامرة، وماكنش صراع بسبب 25 يناير، دى كانت قضية واضحة جداً.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم المذاع على فضائية اليوم مع الإعلامى عمرو أديب والمحامى خالد أبو بكر، "أنا كنت بدافع عن حرية الإعلام وممكن الموقف ده يكون فيه عمرو أديب أو ياسر أو أى إعلامى تانى أو محمود سعد حتى اللى احنا مختلفين معاه، القضية فى أول درجة مع احترامى لقاض أول درجة تم التضليل فيها لسبب بسيط جدا، الكلام المكتوب فى العريضة مالوش علاقة بالتفريغ".

وتابع: "طبعا عايزين نشكر المواطنين والزملاء المحامين اللى فوضونى انى أترافع، وأنا كنت واخد سنة سجن قريب فى قضية نشر وطلعت براءة".