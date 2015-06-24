أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرتضى منصور:"الصحفيين" قالت حبس موسى انتصار للثورة فرديت طظ فى 25 يناير

Google+ Print
مرتضى منصور:"الصحفيين" قالت حبس موسى انتصار للثورة فرديت طظ فى 25 يناير مرتضى منصور:"الصحفيين" قالت حبس موسى انتصار للثورة فرديت طظ فى 25 يناير
قال المستشار مرتضى منصور محامى الإعلامى أحمد موسى، إنه تواصل مع الدكتور أسامة الغزالى حرب وقال له إنه سيخسر الكثير بسبب قضية الإعلامى أحمد موسى، مؤكداً أن لديه 306 قضايا ضد عدد من الصحفيين وأن مجلس نقابة الصحفيين طلب منه التنازل عن القضايا، فرد على مجلس النقابة قائلا: "قلتله إزاى إنت طالب منى أتنازل وأنا راجل محامى مش من الأسرة الصحفية، وفى نفس الوقت بترفعوا قضايا على بعض وعايز تحبس زميلك، قالى بص يا أستاذ مرتضى حكم حبس أحمد موسى هو انتصار لثورة 25 يناير قلتله طظ فى 25 يناير وأنا بعتبرها مؤامرة، وماكنش صراع بسبب 25 يناير، دى كانت قضية واضحة جداً.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم المذاع على فضائية اليوم مع الإعلامى عمرو أديب والمحامى خالد أبو بكر، "أنا كنت بدافع عن حرية الإعلام وممكن الموقف ده يكون فيه عمرو أديب أو ياسر أو أى إعلامى تانى أو محمود سعد حتى اللى احنا مختلفين معاه، القضية فى أول درجة مع احترامى لقاض أول درجة تم التضليل فيها لسبب بسيط جدا، الكلام المكتوب فى العريضة مالوش علاقة بالتفريغ".

وتابع: "طبعا عايزين نشكر المواطنين والزملاء المحامين اللى فوضونى انى أترافع، وأنا كنت واخد سنة سجن قريب فى قضية نشر وطلعت براءة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365