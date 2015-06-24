وزارة السياحة: إلغاء الرسوم المفروضة على الطيران العارض حتى أبريل 2016

أعلنت وزارة السياحة، حسب بيان لها، منذ قليل، عن موافقة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، على مد إلغاء تحصيل الرسوم مقابل الاستغلال المفروض على شركات الطيران العارض التى تنقل مجموعات سياحية من إلى مطارات الأقصر، وأسوان ، ومرسى مطروح، وطابا اعتبارا من 30 يونيو الجارى وحتى 30 أبريل 2016.

وأضاف البيان "يأتى ذلك فى إطار دعم وتنشيط الحركة السياحية للمدن المصرية التى تعانى من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إليها، تزامنا مع تفعيل مبادرة " مصر فى قلوبنا " والتى بدأت فى مدن طابا، ونويبع ، والأقصر، وأسوان ، وفقا لتوجهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتنشيط السياحة الداخلية بأسعار برامج مدعمة من وزارة السياحة بـ 700 جنيه للفرد".

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