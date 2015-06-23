حصاد محافظات مصر.. مسلحون يستولون على سيارة حكومية بالعريش.. وضابط يقتل شقيقه بالخطأ أثناء مطاردته لصا بالزقازيق.. وتأجيل النطق بالحكم فى قضية مقتل الطفلة زينة ببورسعيد لـ21 يوليو

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شهدت عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث تقرر إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل شقيقه عن طريق الخطأ فى الشرقية، وتكثف مباحث دمياط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مذبوحاً، وقام مجهولون بتفجير ماسورة مياه باستخدام "قنبلة بدائية" فى أبو كبير بالشرقية.

ولقيت ربة منزل مصرعها فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة، وتقرر حبس المتهم بقتل زوجته وإصابة 4 أفراد من أسرتها فى مركز أبو تشت بقنا، ولقى عامل مصرعه رمياً بالرصاص فى تجدد خصومة ثأرية بسوهاج، وانفجرت قنبلة بدائية بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية فى أسيوط.

مسلحون يستولون على سيارة حكومية بالعريش

قال مصدر أمنى بشمال سيناء إن مسلحين استولوا على سيارة حكومية بالعريش، موضحا أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا يفيد قيام مسلحين بالهجوم على مقر الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى بحى العبور بالعريش، واستولوا على سيارة دبل كابينة ولاذوا بها فارين.

وقال شهود عيان إن المسلحين حاصروا المقر الحكومى وأطلقوا نيران فى الهواء.

ضابط شرطة يقتل شقيقه بالخطأ أثناء مطاردته لصا حاول سرقة مسكنهما بالزقازيق

>قتل ضابط شرطة بقسم مرور شرم الشيخ ومقيم بمحافظة الشرقية، شقيقه بطريق الخطأ، أثناء مطاردته لصا حاول سرقة مسكنهما بطريق الغشام بدائرة قسم ثانى الزقازيق، حيث تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، وصول مدرس إلى مستشفى خاص جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية أن المدرس يقيم مع أسرته فى برج سكنى بمنطقة الغشام، وأنه شاهد لصا يحوم حول البرج، فحاول هو والخفير الخاص بالعقار ضبطه، لكن اللص لجأ إلى دخول البرج للاختباء بالطابق الثانى عشر، فحاول شقيق المدرس ويدعى "رامى.ا.ل " ضابط شرطة بمرور شرم الشيخ، ضبطه وقام بإطلاق رصاصة من سلاحه الميرى لترويع اللص، لكن الطلقة أصابت شقيقه بطريق الخطأ، فأدت إلى موته، وتم التحفظ على السلاح الميرى والضابط الذى أصيب بحالة انهيار، ونقل الجثمان إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل النقيب رامى الغرباوى الضابط بمرور شرم الشيخ، بضمان محل وظيفته، كما صرحت النيابة بدفن جثمان شقيقه عمرو بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.

تأجيل النطق بالحكم فى قضية مقتل الطفلة زينة ببورسعيد لـ21 يوليو

مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مذبوحاً

>قررت محكمة جنايات الطفل الابتدائية ببورسعيد، تأجيل النطق بالحكم فى قضية مقتل الطفلة زينة عرفة ريحان، لجلسة 21 يوليو 2015، لمناقشة شهود الإثبات والطب الشرعى.

يكثف رجال مركز شرطة كفر سعد بدمياط جهودهم لكشف ملابسات واقعة مقتل طفل عمره 3سنوات، والذى عثر الأهالى على جثته أمس مذبوحا.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالى كفر سعد البلد مركز شرطة كفر سعد عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنه مذبوح وملقى داخل إحدى العقارات، وبالكشف عليه، تبين أنه يدعى "يوسف محمد"، وتبين أنه مبلغ بغيابه عن منزله منذ عصر الأمس.

وقال شهود عيان، إن والدته تلقت تهديدات تليفونية من مجهول، تم إخطار العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط الذى كل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

مجهولون يفجرون ماسورة مياه باستخدام "قنبلة بدائية" فى أبوكبير بالشرقية

فجّر مجهولون ماسورة مياه بمنطقة الصادى بأبوكبير بمحافظة الشرقية، باستخدام "قنبلة بدائية الصنع"، وتم إخطار المفرقعات، حيث تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بورود بلاغ بسماع دوى انفجار بالقرب من منطقة الصادى بأبو كبير، وبعد تمشيط المكان بواسطة خبراء المفرقعات تبين قيام إرهابيين بتفجير ماسورة المياه.

وفى سياق متصل تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير، بلاغا بالعثور على جسم غريب بمحطة القطار، وبالفحص تبين أنه بلاغ سلبى.

مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

شهدت مدينة المحمودية بالبحيرة واقعة مؤسفة، حيث تجرد شخصان من كل معانى المشاعر الإنسانية ولم يراعيا حرمة الشهر الكريم وتعديا على جارتهما لخلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال، مما أدى لوفاتها فى الحال.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزيرالداخلية لأمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول "عزيزة رمضان أبو النجا" ربة منزل ومقيمة بندر المحمودية مصابة بضيق شديد بالتنفس وتوفيت، وبسؤال شقيقها "محمد رمضان محمد أبو النجا" نجار مسلح ومقيم بذات العنوان اتهم كلا من "ر.ا.ا" عامل زراعى، و"م.م.م" حاصل على دبلوم فنى ويقيمان المنشية الجديدة دائرة المركز، بالتعدى على المتوفاة بالضرب بالأيدى على رأسها مما أدى لسقوطها أرضاً مغشياً عليها، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب لهو الأطفال، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر 2738/2015 إدارى المركز.

حبس المتهم بقتل زوجته وإصابة 4 أفراد من أسرتها فى مركز أبوتشت بقنا

قررت النيابة العامة بمركز أبو تشت، حبس المتهم بقتل زوجته وإصابة 4 من أسرتها رميا بالرصاص، 4 أيام على ذمة لتحقيقات، ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد والشروع فى قتل 4 آخرين. كانت الأجهزة الأمنية تلقت مساء أمس إخطارا من العقيد أحمد فجر رئيس فرع البحث الجنائى بمركز أبوتشت يفيد وصول جثة ربه منزل بها آثار لطلقات ناريه و4 مصابين من أسرتها.

أفادت التحريات التى قادها الرائد أحمد زكى رئيس مباحث مركز أبوتشت أن عاملا يدعى "محمود م ا" قام بفتح النيران على زوجته ووالدتها وشقيقيها أثناء تناولهم إفطار المغرب، وذلك على خلفيه خلافها معه وذهابها لمنزل أهلها منذ مايقرب من شهرين وانتظر المتهم والدها بعد تاديته الصلاة.

وقام باطلاق النيران عليه امام المسجد حيث لفظت الزوجه وتدعى "شيماء ا" أنفاسها الأخيرة فيما أصيب 4 من أسرتها، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت العام، وتم احالتهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج لسوء حالتهم.

مصرع عامل رميا بالرصاص فى تجدد خصومة ثأرية بالبلينا سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا برئاسة الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن فرع بحث الجنوب، من كشف غموض العثور على جثة شخص على طريق "الحجز أولاد عليو" دائرة المركز.

وأشارت التحريات أن وراء الواقعة خصومة ثأرية . كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب مدير أمن سوهاج للجنوب، يفيد بالعثور على جثة بالطريق العام دائرة مركز البلينا.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز والعميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل إدارة البحث. وتبين مقتل حميد ا م ح 38 عاما عامل ويقيم بذات الناحية ينتمى لعائلة البراهمة، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها "بطلقات نارية متفرقة بالجسم" وملقاة على الطريق، وعثر بجوارها على دراجة نارية " توك توك " كان يستقلها المجنى عليه.

وأشارت التحريات إلى ارتباط عائلة المجنى عليه وعائلة فحفح بالحادث الثأرى المحرر عنه المحضر رقم 4250 إدارى المركز لسنة 2014 والناجم عن مقتل شمس الدين ا ع ينتمى لعائلة فحفحن واتهم فـى مقتله مختار أ م ح شقيق المجنى عليه حالياً قيد الحبس الاحتياطى.

بمناقشة أهلية المجنى عليه شفاهةً لم يتهموا أحدا بالتسبب فـى مقتل المذكور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط المتهمين، و تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3679 جنح المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

انفجار قنبلة بدائية بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية فى أسيوط

انفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية دون خسائر فى الأرواح. كان اللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسماع دوى انفجار خلف مركز شرطة القوصية يشتبه فى كونه قنبلة.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة وخبراء المفرقعات وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة وبالفحص من قبل خبراء المفرقعات تبين أنها عبارة عن قنبلة بدائية زرعها مجهولون ونجم عن الانفجار تهشم واجهة سيارة ربع نقل وزجاج سيارة اخرى بالقرب من موقع الانفجار. تم تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات وتحرير المحضر اللازم.