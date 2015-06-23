عادات غير صحية تصيبك بالصداع بعد الإفطار

عادات غير صحية كثيرة قد تجعلك عرضة للإصابة بالصداع بعد تناولك لطعام الإفطار، وهو عرض شائع يصيب الكثيرين خلال شهر رمضان، وللعرض أسباب عدة يوضحها الدكتور خالد سعيد أخصائى أمراض الباطنة، ناصحا بالتوقف عن ممارستها.

وأوضح الدكتور خالد أن كثيرا من الممارسات قد تؤدى بالصائم إلى الشعور بالصداع الشديد، وألم الرأس وألم العينين وأهمها:

- العمل طوال ساعات الصيام بشكل مجهد ومرهق للأعصاب والبدن مما يسبب صداعا بعد تناول الإفطار.

>- قلة كمية المياه التى يتناولها الصائم بعد تناوله الفطور وحتى السحور، وهى سبب رئيسى فى جفاف الجسم والتسبب فى الإصابة بالصداع.

>- تناول كميات كبيرة من الطعام الدسم والإصابة بالتخمة والانتفاخ.

>- قلة تناول العناصر الغذائية المطلوبة للجسم، وعدم معادلة العناصر فى الطعام، كالكربوهيدرات والسكريات والنشويات.

>- النوم لساعات طويلة قبل تناول الإفطار يسبب الإصابة بألم الرأس والصداع بأنواعه.

>- النوم بعد الإفطار مباشرة لساعات طويلة.

>- اضطرابات النوم والسهر لساعات طويلة خلال شهر الصيام وهى عادة شائعة.

>- التركيز فى شاشات الموبيل واللاب توب لساعات طويلة للعمل أو الترفيه.