عادات غير صحية تصيبك بالصداع بعد الإفطار

وأوضح الدكتور خالد أن كثيرا من الممارسات قد تؤدى بالصائم إلى الشعور بالصداع الشديد، وألم الرأس وألم العينين وأهمها:
- العمل طوال ساعات الصيام بشكل مجهد ومرهق للأعصاب والبدن مما يسبب صداعا بعد تناول الإفطار.
>- قلة كمية المياه التى يتناولها الصائم بعد تناوله الفطور وحتى السحور، وهى سبب رئيسى فى جفاف الجسم والتسبب فى الإصابة بالصداع.
>- تناول كميات كبيرة من الطعام الدسم والإصابة بالتخمة والانتفاخ.
>- قلة تناول العناصر الغذائية المطلوبة للجسم، وعدم معادلة العناصر فى الطعام، كالكربوهيدرات والسكريات والنشويات.
>- النوم لساعات طويلة قبل تناول الإفطار يسبب الإصابة بألم الرأس والصداع بأنواعه.
>- النوم بعد الإفطار مباشرة لساعات طويلة.
>- اضطرابات النوم والسهر لساعات طويلة خلال شهر الصيام وهى عادة شائعة.
>- التركيز فى شاشات الموبيل واللاب توب لساعات طويلة للعمل أو الترفيه.