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محافظ جنوب سيناء وقيادات أمنية ودينية فى إفطار الوحدة الوطنية

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محافظ جنوب سيناء وقيادات أمنية ودينية فى إفطار الوحدة الوطنية محافظ جنوب سيناء وقيادات أمنية ودينية فى إفطار الوحدة الوطنية
فى جو سادته ملامح التسامخ والأخوة والمحبة، التقت جميع القيادات الأمنية والتنفيذية، وبعض مشايخ وعواقل البدو، والقيادات الدينية على رأسهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء حاتم أمين، مدير الأمن، والشيخ إسماعيل الراوى، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ولفيف من رجال الأعمال، على مائدة إفطار الوحدة الوطنية بأحد الفنادى الكبرى بشرم الشيخ.

وقال المحافظ على هامش حفل الإفطار "إننا جميعًا أبناء وطن واحد، مشاكلنا واحدة، وسوف يتم بناء الوطن والحفاظ على وحدته ورفعته كواجب وطنى".

وقد أكد الجميع أنهم "يد واحدة" تسير خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مصلحة ، والوقوف ضد من تسول له نفسه أن يضر بمصلحة الوطن.

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مصر 365

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