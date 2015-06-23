أشرف زكي: رغم التحفظات على الدراما الرمضانية لهذا العام إلا أنها تتعافى

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رغم التحفظات على الدراما الرمضانية هذا العام إلا أنها تتعافى وتتجه للأفضل.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال استضافة الإعلامي حسام الدين حسين له ببرنامج “رمضان بلدنا” المذاع عبر قناة أون تي في، هناك دخلاء على مهنة التمثيل طردوا الممثلين الحقيقيين والكبار، ولن نقبل أن يجلس العمالقة في منازلهم بسبب هؤلاء الدُخلاء، لذا أناشد زملائي القائمين على الأعمال الدرامية الاهتمام بهذه القضية.

وواصل زكي، عودتي لرئاسة نقابة المهنة التمثيلية كرم من الله، مشيرًا إلى أنه محب للخدمة العامة، ولا يحب أن يقحم في السياسة لأنه لا يحبها، مشددًا على أنه ليس نادما على موقفه من ثورة يناير.