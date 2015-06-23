إعادة إعمار 125 منزلًا في 4 قرى ببني سويف‎

أكد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف على أهمية دور المؤسسات والمنظمات الخيرية والتطوعية والأهلية في الإسهام الفاعل في تحقيق النهوض وتنمية المجتمع بالتعاون مع الحكومة ،لافتا إلى الدورالهام الذي تقوم به جمعية الأورمان في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق وخاصة على مستوى القرى الأكثر احتياجا من خلال دورها الرائد فى العمل الخيري الذي يتمثل في العديد من الأنشطة والفاعليات مثل إعادة إعمار منازل القرى ، وتوزيع رؤوس الماشية على الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة مركز سمسطا ، في إطار التعاون بين جمعية الأورمان ومبادرة “اسمعونا فيه أمل” تفعيلا لمبادرة قرى الأمل لاعادة إعمار 50 قرية على مستوى الجمهورية , ضمن مبادرة السيد الرئيس لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

من ناحيته أوضح “ممدوح شعبان” مدير جمعية الأورمان على مستوى الجمهورية بأنه سوف يتم افتتاح اعمار 125 منزلا بقرى : نجع حمد بالفشن (30 منزلا ) ، والشركة ومطيريد بناصر(60 منزلا ) حيث كان الافتتاح الرئيسي اليوم الثلاثاء بقرية الصعايدة بسمسطا ، والذي يشهد إعمار وتأثيث 35 منزلا وتوزيع 50 رأس ماشية و400 جنيه شهريا للمستفيدين كبدل تغذية للماشية

كما شمل حفل الأفتتاح توزيع الخطابات الخاصة بإجراء 13 عمليات عيون و10 قلب وتوزيع 20 كرسي متحركة و 4كشك و12 قرض مشروعات صغيرة و14 مساعدة زواج بواقع 5000 جنيه لكل عروسة يتيمة ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مبادرة “اسمعونا ” إحدى المبادرات الوطنية الشبابية

كما قام المحافظ بتفقد عملية بيع اللحوم المدعمة بالقرية والتي تدعمها المحافظة بقيمة 10 جنيهات للكيلو اللحوم الواحد حيث يصل سعر كيلو اللحم البلدي إلي 45 جنيه وكيلو اللحم المبرد 27 جنيه وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة

وعلى هامش الزيارة تفقد المحافظ إحدي محطات الوقود بسمسطا للإطمئنان على توافر البنزين والسولار بها ، مشددا على ضرورة العمل على عدم التزاحم بالمحطة والالتزام بالإسعار القانونية والحيلولة دون تهريب المواد البترولية وبيعها في السوق السوادء ، مؤكدا على أنه لن يسمح بسوق سوداء للسلع المدعمة من الحكومة للمواطن بالمحافظة