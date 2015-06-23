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مرور الجيزة تضبط 6231 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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مرور الجيزة تضبط 6231 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة مرور الجيزة تضبط 6231 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحامات المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 6346 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات - مخالفات متنوعة"، و158 مخالفة تحدث على الهاتف المحمول و130 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و102 مخالفة ملصقات، و34 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.

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