القبض على صاحب مصنع بسطرمة وبحوزته 100 قالب فاسد بالوراق

نجحت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة في القبض على صاحب مصنع بسطرمة بدائرة قسم الوراق لترويجه قوالب بسطرمة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بقيام أحد الأشخاص و يدعى "عبد الصمد . م" 40 سنة صاحب مصنع بتجميع اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى واستخدامها فى تصنيع البسطرمة وتوزيعها على الأسواق والمحلات لبيعها للمستهلكين، معرضا حياتهم للخطر من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم إعداد حملة من ضباط التموين ومفتشى الأغذية، وتم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 100 قالب بسطرمة وزن القالب 700جرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.