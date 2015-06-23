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زوجة الضابط فهمى بهجت بعد إحالته للمحاكمة: القضية ملفقة

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زوجة الضابط فهمى بهجت بعد إحالته للمحاكمة: القضية ملفقة زوجة الضابط فهمى بهجت بعد إحالته للمحاكمة: القضية ملفقة
أكدت زوجة الرائد فهمى بهجت، عقب إحالته للمحاكمة بتهمة تسهيل الدعارة، أنها واثقة من براءة زوجها وتثق فى عدالة القضاء المصرى، مشيرة إلى أنها خلف زوجها لآخر نفس فى عمرها لإيمانها بأن القضية ملفقة لزوجها.

وأضافت زوجة مدير نادى ضباط الشرطة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حسبى الله ونعم الوكيل"، مشيرة إلى أنها لم تشك يومًا فى فهمى فهو إنسان معتدل فى سلوكياته وملتزم دينيًا بشهادة كل الجيران وزملائه فى العمل ولكن دفاعه الدائم عن زملائه المظلومين من أمناء الشرطة والضباط جعله فى مواجهة دائمة مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

وكشفت زوجته أن التهمة الموجهة للرائد فهمى بهجت لا تعقل وغير حقيقية واستطردت: "فزوجى ليس فى حاجة للمال كى يتهم بشىء الهدف منه الحصول على أموال مقابل إدارة مسكن منافٍ للآداب لأن فهمى من عائلة كبيرة وابن ناس، مشيرة إلى أن تحريات مباحث الآداب فى القضية تزامنت مع وجود أعمال صيانة كاملة بالشقة متسائلة: كيف تمت التحريات والشقة كانت "بتتوضب"؟
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