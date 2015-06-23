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6 فوائد للخروب أهمها الحد من الإمساك

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6 فوائد للخروب أهمها الحد من الإمساك 6 فوائد للخروب أهمها الحد من الإمساك
قرون الخروب من النباتات التى يتم زراعتها فى العديد من الدول العربية كسوريا وفلسطين وعرفت برائحتها وطعمها ولونها المميز، وهناك العديد من الأشخاص يفضلوا تناوله كمشروب وخاصة فى شهر رمضان المبارك.

ولكن ما هى الفوائد الصحية لقرون الخروب؟
>وحول ذلك تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية بعض الفوائد الصحية لتناول قرون الخروب كعصير أو تناوله كطعام ومنها:
>1- يحد من الإصابة بمرض السرطان لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقوى الجهاز المناعى فى الجسم.
>2- يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تحد من الإصابة بالإمساك.
>3- يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم كفيتامين أ الذى يحد من تعرض الجسم للإصابة بأمراض المناعة.
>4- فى حالة إصابة الإنسان بالقىء ينصح بتناول كوب من عصير الخروب حيث إنه يقلل من زيادة حالات القىء.
>5- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
>6- يحتوى على نسبة عالية من الفسفور والكالسيوم، وهذا هو السبب فى تقويته للعظام والحد من الإصابة بهشاشتها.

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