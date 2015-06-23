روحانيات رمضان.. شفاء للأنفس المضطربة

(روحانيات رمضان وأجواؤه النادرة، عليك الاستفادة بها واستغلالها فى تحسين شخصيتك والتخلص من اضطراباتك النفسية).

نصيحة تقدمها لك الأخصائية النفسية الدكتورة رغدة أحمد، والتى أكدت أن استغلال روحانيات وأجواء رمضان فى التخلص من الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب والحزن، أمر فى غاية الأهمية وينصح به الأطباء.

وأكدت د. رغدة أن أجواء رمضان واستغلال الشخص لها بشكل إيجابى، من أداء فروضه وصيامه بشكل سليم، مع تجنب التفكير فى الضغوط النفسية والعوامل المؤذية للنفس. كما أن الاهتمام بإتقان العمل والصيام والعبادات وزيارة الأهل واجتماع الأصدقاء، يساعد كثيرًا فى التخلص من حالات الاكتئاب غير المسببة، والناتجة عن الضغوط اليومية والحياتية التى يعانيها الشخص طوال العام.

وعلى الصائم كما تنصحه رغدة، التركيز على مساعدة نفسه على التخلص من اضطرابات النفس، والاضطرابات النفسية، وعدم التركيز مع الضغوط الحياتية والعملية، كما عليه أن يستغل أجواء رمضان وعباداته التى بمثابة علاج نفسى حقيقى للمشكلات النفسية، ويعمل على التمتع بالهدوء النفسى والصفاء، وطرد الأفكار السلبية والضاغطة، وتجنب التفكير بشكل مكتئب والاستسلام للحزن والكآبة.