نصائح غذائية هامة لعلاج أعراض ما قبل الدورة الشهرية

متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو الحيض "PMS" هى حالة مرضية تصف الأعراض المزعجة والآلام الشديدة التى تصيب السيدات والفتيات البالغات قبل موعد الدورة الشهرية بيوم واحد غالبًا، ومن أبرزها: القلق والاكتئاب وآلام الثدى والصداع والأرق، وهى تصيب 40% من السيدات بشكل منتظم، وتصبح أعراضها شديدة للغاية لدى 5% من السيدات.

وكشف تقرير نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هناك عددا من الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، ومنها: الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" مثل الجبن ولحوم الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء، وهى تساهم فى الحد من الشعور بالقلق والنعاس، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية " American Journal of Clinical Nutrition".

وكما يُنصح بتناول البروكلى، وهو من الخضراوات الصحية جداً، والتى تحتوى على قدر كبير من الكالسيوم، وهو عنصر ضرورى للغاية ولا يستغنى جسم المرأة عنه قبل الدورة الشهرية، وكما يجب على السيدات تناول مكمل المغنسيوم بتركيز 400 مجم، وذلك بعد استشارة الطبيب، حيث أثبتت الأبحاث أنه يساهم فى الحد من آلام الثدى ويقلل اكتساب الوزن الزائد وكما يحد من الصداع والدوخة.

وأضاف التقرير أنه يجب أيضاً الحد من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى تحفز الإصابة بأعراض متلازمة ما قبل الحيض، مثل الحلويات والمشروبات الغنية بالكافيين واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية ومنتجات الألبان، وأخيراً ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 مثل السالمون والسردين والماكريل وعين الجمل.