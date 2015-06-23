ضبط نصف طن بقوليات غير صالحة داخل سوبر ماركت بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع مباحث التموين ، من ضبط نصف طن بقوليات، و38 كيلو لحوم مصنعة، غير صالحين للاستهلاك الآدمى داخل سوبر ماركت شهير بالإسماعيلية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث، يفيد قيام العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، والقوة المرافقة، بضبط المدعو (م.ع) مسئول سوبر ماركت شهير بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، لوجود نصف طن بقوليات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى 38 كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل السوبر ماركت الذى يديره.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.