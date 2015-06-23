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رئيس مدينة الأقصر: مشروع تجديد كورنيش النيل شارف على الانتهاء

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رئيس مدينة الأقصر: مشروع تجديد كورنيش النيل شارف على الانتهاء رئيس مدينة الأقصر: مشروع تجديد كورنيش النيل شارف على الانتهاء
صرح العميد أحمد نسيم، رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بأن خطة تطوير كورنيش شارفت على الانتهاء، مؤكدًا أنه يشمل تركيب وتحديث 33 مظلة، وتجهيزه ببلاط ودهان جديد، وكذلك عمل أسوار للحفاظ على الأطفال، ونشر أعمدة إنارة متطورة للطريق بطول كورنيش النيل.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يعتبر هدية من القوات المسلحة لأهالى الأقصر، حيث يهدف للحفاظ على رونق وجمال الكورنيش، وذلك لتهالك معظم أرضياته، كما أنه يشمل تركيب مظلات جديدة لمعدية الأهالى، وتخصيص مكان ومظلة للشرطة والخدمات الأمنية بالكورنيش.
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