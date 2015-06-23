رئيس مدينة أرمنت بالأقصر: الانتهاء من تركيب 250 كشافًا بمشروع إنارة 4 قرى

قال العميد على الجزار، رئيس مجلس مدينة أرمنت غرب، محافظة الأقصر، إنه تم الانتهاء من تركيب 150 كشافا لكل من قرى المحاميد والرزيقات... كما تمت إنارة طريق كمين الوادى بالكامل، والذى كان يسمى بطريق الموت لتكرار وقوع الحوادث عليه مؤخرًا.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت فى بيان صحفى، أنه جار استكمال العمل بقريتى "السلام والرياينة" بأرمنت، وخصص المجلس 100 كشاف إنارة لقرية السلام، مؤكداً أنه سيتم تصليح قطع غيار كشافات الإنارة القديمة بالرياينة.

وأوضح على الجزار أن مشروع الإنارة بأرمنت بدأ بالفعل فى مطلع شهر يونيو الحالى، وسينتهي بالكامل تركيب الإنارة آخر الشهر، وذلك في إطار خطة مجلس مدينة أرمنت لإضاءة القرى والمناطق المظلمة بالقرى والنجوع بالمركز والمدينة من خلال تركيب لمبات موفرة (ليد) لكشافات الإنارة بالشوارع المهمة والحيوية بالقرى.