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أهالى غيط العنب يستقبلون محافظ الإسكندرية بالزغاريد

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أهالى غيط العنب يستقبلون محافظ الإسكندرية بالزغاريد أهالى غيط العنب يستقبلون محافظ الإسكندرية بالزغاريد
شارك هانى المسيرى محافظ الإسكندرية فى مائدة الإفطار التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، لأهالى منطقة غيط العنب، بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.

ورحب المحافظ بالحضور، متقدما بالشكر لكل من قبل الدعوة من أهالى المنطقة، ووعد بتكرار تنظيم موائد الإفطار، وحرص الأهالى الذين استقبلوا محافظ الإسكندرية بالزغاريد على التقاط الصور معه.
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