قوات حرس الحدود تضبط 50 كيلو حشيش شمال الغردقة

أحبطت قوات حرس الحدود، بمدينة الغردقة، تهريب كمية كبيرة، من مخدر الحشيش، شمال المدينة، حرر محضر الضبط اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى قررت إرسال عينة منها للمعمل الكيميائى لفحصها وطالبت بتحريات حرس الحدود حول المتهمين.

كانت قد وردت معلومات لمكتب مخابرات حرس الحدود، بمحافظة البحر الأحمر، بقيام مهربين لإدخال كمية كبيرة من الحشيش المخدر، عن طريق البحر، وبتكثيف البحث وقيام عدة دوريات من قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 210 فرش حشيش بكمية 50 كيلو بالقرب من أحد شواطئ شمال مدينة الغردقة، دون إلقاء القبض على متهمين.

يذكر أن قوات حرس الحدود استخرجت أول أمس 80 فرش حشيش، بمقابل 16 كيلو من منطقة شعاب مرجانية، قبل تهريبها، كان قد وضعها عدد من المهربين، داخل الشعب المرجانية، دون القبض على مهربين.

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