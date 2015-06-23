قضاء العراق يفرج عن 9146 متهماً واستشهاد 58 قاضيا خلال عشر سنوات

أفرج القضاء العراقى عن 9146 متهماً لم تثبت إدانتهم فى تهم نسبت إليهم خلال شهر مايو الماضى، فيما أنجزت مكاتب التحقيق القضائى 11889 قضية خلال الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضى عبد الستار بيرقدار- فى بيان صحفي- إن 7896 موقوفاً منهم تم إخلاء سبيلهم فى أماكن التحقيق، و1250 آخرين فى مقار المحاكمة.. لافتاً إلى أن مجموع الموقوفين المحسومة قضاياهم بلغ 11959 خلال مايو.

على صعيد آخر، نشر المركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقى أسماء 58 قاضياً استشهدوا على مدى السنوات التى أعقبت سقوط نظام حزب البعث بقيادة صدام حسين منذ 2003 وحتى 2013، وكان عام 2007 الأكثر قسوة حيث قتل خلاله 11 قاضياً.

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