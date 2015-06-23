السعودية: قوانين المملكة تطبق الشريعة الإسلامية ولا توجد حقوق للمثليين

قالت وزارة الداخلية السعودية انه لا يوجد أى حقوق للمثليين فى المملكة، التى تطبق الشريعة الإسلامية فى قوانينها بكل صرامة، مؤكدة انه "قرار مرفوض جملة وتفصيلا".

وقالت وزارة الداخلية السعودية فى بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء "إن المملكة العربية السعودية عارضت مشروع قرار يخص حقوق المثليين، ووصفته بالقرار بالمرفوض جملة وتفصيلا. وأكدت المملكة دعمها لحقوق الإنسان، واحترامها المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

واستهجنت المملكة الاستمرار فى الاستهزاء بالدين الإسلامى، وبشخص النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تحت شعار حرية الرأى والتعبير وحرية المعتقد، وأكدت أن حرية التعبير المسؤولة لا تعنى إهانة المعتقدات الدينية، وإثارة نزعة الإسلاموفوبيا.