إحالة نائب عربى بالكنيست للتأديب لمشاركته فى "أسطول الحرية 3"

قرر قرر الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) إحالة النائب باسل غطاس من "القائمة العربية المشتركة" إلى لجنة "آداب السلوك" البرلمانية على خلفيه اعتزامه المشاركة فى قافلة "أسطول الحرية 3" (البرلمان) إحالة النائب باسل غطاس من "القائمة العربية المشتركة" إلى لجنة "آداب السلوك" البرلمانية على خلفيه اعتزامه المشاركة فى قافلة "أسطول الحرية 3" المتجهة إلى غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن لجنة الكنيست قررت - بعد جلسة صاخبة اليوم الثلاثاء - إحالة قضية النائب باسل غطاس من القائمة العربية المشتركة إلى لجنة "آداب السلوك" البرلمانية لتنظر فيما إذا كانت مشاركته فى القافلة البحرية المتجهة لغزة تشكل مخالفة قانونية أو أخلاقية.

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار اتخذ بأغلبية عشرة من أعضاء اللجنة مقابل معارضة اثنين، ودعا رئيس لجنة الكنيست دافيد بيتان (من حزب الليكود اليمينى الحاكم) لجنة آداب السلوك إلى معاقبة غطاس وتعليق عضويته فى الكنيست فور صعوده إلى القافلة البحرية فى اليونان.

فيما زعم نواب الكتل اليمينية بأنه ليست هناك مشكلة إنسانية فى قطاع غزة ، وأن إبحار القافلة الى غزة لا يعدو كونه استفزازا يستهدف المس باسرائيل سياسيا، وفى المقابل ، قال نواب القائمة المشتركة ، خلال الجلسة ، إن القافلة تتوجه إلى غزة لأغراض إنسانية ، وأن غطاس يؤدى واجبه كممثل جمهور من المواطنين للتعبير عن موقفه السياسى وأنه لا يخرق أى قانون.

وتم إبعاد النائبة حنين زعبى عن الجلسة فى أعقاب نشوب مشادة كلامية بينها وبين عضو الكنيست ميكى زوهر من الليكود، وفى غضون ذلك ، استنكرت القائمة العربية المشتركة قرار لجنة الكنيست بشأن النائب غطاس قائلة "إن تقديم اللجنة شكوى إلى لجنة آداب السلوك ودعوتها إلى فرض عقوبات على عضو كنيست قبل قيامه بالعمل المنسوب إليه هو أمر لم يسبق له مثيل".

وأشارت إلى أن لجنة الكنيست تجاهلت كون القافلة البحرية عملا سياسيا إنسانيا مشروعا يهدف إلى الضغط على المجتمع الدولى للعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان إعلان النائب العربى فى "الكنيست" باسل غطاس المشاركة فى "أسطول الحرية 3" ، الذى من المقرر أن يبحر من اليونان إلى قطاع غزة هذا الأسبوع بهدف كسر الحصار البحرى عن قطاع غزة ، قد أثار غضبا عارما فى إسرائيل (من أحزاب اليمين واليسار على حد سواء) التى اعتبرت أن الأسطول البحرى خطوة سياسية ستوفر الشرعية لسلطة حماس و"تزيد من الإرهاب ضد إسرائيل"