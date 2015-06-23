القوات المسلحة توزع 75 ألف كرتونة رمضانية للأسر الفقيرة بأسوان

أشاد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، بالدور الإنساني والتنموي، الذي تقوم به القوات المسلحة لتقديم الرعاية والدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المعظم من خلال قيامها بتوزيع 75 ألف كرتونة رمضانية بمختلف القري والمدن والمناطق النائية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد إبراهيم جاد الرب، مدير عام التضامن الاجتماعي، بأسوان بأن المديرية قامت من خلال وحداتها الأجتماعية بمعاونة القوات المسلحة في توزيع كرتونة رمضان عن طريق 97 وحدة إجتماعية ، موضحاً بأن المديرية قامت أيضاً بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والاتحاد الإقليمي للجمعيات للقيام بعمل خطة دينية ثقافية اجتماعية من خلال عقد ندوات توعية وعمل برنامج لزيارة الجمعيات لنشر أهمية التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع وذلك علي مدار شهر رمضان الكريم .

وأضاف إبراهيم جاد بأنه في نفس الوقت تقوم جمعية مصر الخير بمختلف أفرعها بتوزيع كرتونة رمضان علي البسطاء من الأهالي بجانب قيام جمعية الأرمان أيضاً بتوزيع وجبات الإفطار عليهم مشيراً إلي انه في نفس الوقت يتم تنظيم مسابقات شبابية وندوات بمختلف الأندية الاجتماعية الثقافية .