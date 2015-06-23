“حسين جاد” يطالب الأحزاب بالتوحد لإنهاء الأزمة السياسية الحالية

طالب حسين جاد منسق عام ائتلاف تحيا مصر، الأحزاب السياسية إلى الانضمام إلى قائمة واحدة لإنهاء الخلافات بينهما، حيث أن هذا التوحد يعمل على الارتقاء بالشارع المصري الذي يحاول الكثيرون زعزعته.

وأضاف جاد أنه على جميع الأحزاب وضع مصالح الوطن أولى أولوياتهما للمرور من هذه المرحلة الصعبة التي تلقى من جانب الجماعة الإرهابية محاولات للوقوع بين المصرييين وبعضهما.

ودعا جاد الأحزاب الى التواجد في الشارع المصري الذي يحتاجها لتهيئته الى حالة سياسية مستقره، حيث أن الشعب المصري اصبح غير مطمئن بعد ماحدث بالاحزاب السياسية الغير هادفة