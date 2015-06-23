محافظ بني سويف في جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير الشوارع الرئيسية

قام المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أحمد علي السكرتير العام، والعميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة بني سويف، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والرصف التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف.

تضمنت جولة المحافظ تفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بعبد السلام عارف، أحد أهم الشوارع الرئيسية والحيوية بالعاصمة، حيث تابع عملية رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وصيانة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار على جانبي الطريق، وطلاء البلدورات، وعمل أحواض للزرع، وتركيب كشافات الإضاءة الجديدة الموفرة للطاقة باللمبات الليد، فضلًا عن إعادة تأهيل وتطوير نافورة ميدان الزراعيين، ونافورة مصنع الثلج أمام مستشفى الدعوة الإسلامية

وفي ختام الجولة أكد ” سليم ” أن المحافظة لديها خطة متكاملة لأعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لجميع الشوارع والميادين وما يتبعها من أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات والمسطحات الخضراء وأعمال الرصف علاوة على ما يجرى تنفيذه من أعمال النظافة العامة ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات بمختلف الأماكن بهدف إضفاء الوجه الجمالى والحضاري لميادين وشوارع المحافظة.