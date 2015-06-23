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نيابة سمالوط تقرر حبس مصور “تحرش” بطفلة

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نيابة سمالوط تقرر حبس مصور “تحرش” بطفلة نيابة سمالوط تقرر حبس مصور “تحرش” بطفلة

أرشيفية

قررت نيابة مركز سمالوط شمال المنيا، حبس مصور 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة استعجال تحريات المباحث في واقعة إتهامه بالتحرش بطلفة عمرها 15 سنة، أثناء سيرها بأحد الشوارع.

وكان اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود بلاغ من والدة طفله تدعى (ا- ص 15 سنة) ومقيمه بمدينة سمالوط، يفيد قيام (عيد-ق 39 سنة) مصور بالتحرش بها أثناء سيرها بالشارع ومحاولة ملامسة أجزاء من جسدها، وتم ضبط المتهم، وتقرر التحفظ عليه، وبعرضه على النيابه العامة قررت حبسه 4 أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيقات.

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