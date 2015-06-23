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مطران الكلدان: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد ما يحدث في الموصل لحماية كرامة الإنسان

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مطران الكلدان: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد ما يحدث في الموصل لحماية كرامة الإنسان مطران الكلدان: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد ما يحدث في الموصل لحماية كرامة الإنسان

 

الخور أسقف فيليب نجم المدبر البطريركى لإيبارشية القاهرة للكلدان

أكد الخور أسقف فيليب نجم، مطران الكلدان في ، خلال تصريح خاص لوكالة أونا للأنباء، أن الكنائس المصرية  تحرص على التواصل مع المسيحيين المهجرين من الموصل لتقديم المساعدات لهم، مشيرًا إلى أن الوضع قائم كما هو عليه ومازال المهجرين فى إيبارشية أربيل ومازالت الكنيسة هناك ترعاهم.

وقال المطران نجم : نحن نتذكر في هذه الأيام مرور عامًا على تهجير مسيحيي الموصل بالعراق نطالب المجتمع الدولي بالتحرك للحفاظ على كرامة الإنسان ونصلي أن يعود هؤلاء المهجرين إلى بيوتهم وأعمالهم ونصلي أيضًا من أجل الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط التى تدفع ثمن إيمانها دون أن تفعل ذنبًا.

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