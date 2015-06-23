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طلاب الثانوية يشتكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالسويس

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طلاب الثانوية يشتكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالسويس طلاب الثانوية يشتكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالسويس

أرشيفية

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالسويس اليوم من قسم علمي رياضية من صعوبة امتحان مادة الجبر و الهندسة الفراغية، وخرج الطلاب في حالة من البكاء والحزن.

وفى هذا السياق تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم شكاوي من الطلاب، يوضحون أن وقت الامتحان كان قصيرًا جدًا ومحتاج إلى وقت أكثر من ذلك فضلا عن جرئيه ” ب” في السؤال الرابع كانت بشكل جديد لم نعتد عليه في التدريبات بنماذج الأسئلة.

وأضاف الطلاب، أن الأسئلة العملية انه من المعتاد في امتحانات الأعوام الماضية إن يختار الطلاب من بين الأسئلة ثلاثة من أربع أسئلة ولكن في امتحان اليوم كان عليهم الإجابة على الأربع أسئلة.

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