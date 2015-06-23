نيكول سابا سفيرة "سبلاش" لمجموعة صيف 2015 ومجموعة عيد الفطر

ضمت "سبلاش"، أكبر علامة لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط الفنانة نيكول سابا سفيرة لها استعداداً لفترة الأعياد المرتقبة، حيث طرحت مجموعتها الخاصة بعيد الفطر تزامناً مع إطلاق مجموعتها لصيف العام 2015. وفي تلك المناسبة، حضرت فعالية الكشف عن المجموعة سفيرة علامة "سبلاش" نيكول سابا، والتي تألقت بتواجدها في محلات "سبلاش" في فستيفال سيتي القاهرة.

ولدى وصولها، التقت نيكول بمحبيها وجمهورها الذي انتظر رؤية نجمته المحبوبة التي ظهرت بإطلالة مبهرة من سبلاش فيما تحدثت إلى جمهورها وإلى الإعلاميين عن علاقتها بالعلامة المرموقة.

وقالت نيكول خلال الفعالية: "إنني سعيدة بالفعل بالشراكة مع سبلاش، فهي علامة تناسب جمهوراً واسعاً وتقدم لهم أفضل المجموعات بأسعار مناسبة. كانت زيارتي للمحل وهذه الأمسية الجميلة تجربة مميزة بحق، وبخاصة لقاء الجمهور في مصر والذي عبر عن حبه وتقديره للعلامة."

وغيرها.

أعلنت سبلاش مؤخراً عن تعاونها مع المطربة والممثلة العربية الرائعة نيكول سابا لتكون سفيرة العلامة، إلى جانب كل من نجم بوليوود الجذاب سلمان خان ونجمة بوليوود الجميلة إيشا غوبتا. كما تحتفل العلامة بشعارها "في حب الموضة".