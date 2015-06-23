تنظيم "داعش" يدعو أتباعه لتصعيد الهجمات فى شهر رمضان

دعت الدولة الإسلامية"داعش" أتباعها اليوم الثلاثاء إلى تصعيد الهجمات خلال شهر رمضان مستهدفين المسيحيين والشيعة والسنة الذين يقاتلون ضمن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ويسعى لهزيمة الجماعة.

ودعا أبو محمد العدنانى المتحدث باسم الدولة الإسلامية المتشددين المسلحين فى رسالة صوتية إلى تحويل شهر الصيام إلى "شهر وبال على الكافرين" والشيعة "والمرتدين من المسلمين" داعيا لمزيد من الهجمات فى العراق وسوريا وليبيا، ودعا أيضا العرب فى بلاد الشام والسعودية إلى الانتفاض ضد "حكامهم الطغاة"

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