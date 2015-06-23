المرصد السورى: مقتل 3 آلاف شخص بسبب غارات التحالف ضد داعش

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره بريطانيا) مقتل 2896 شخصا منذ بداية غارات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا سبتمبر الماضى.

وقال المرصد حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء، أن عدد المدنيين الذين قتلوا فى غارات التحالف فى محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وإدلب ارتفع لــ 162 شخصا، بينهم 51 طفلا و 35 امرأة، فيما قتل 2628 من مسلحى تنظيم داعش أغلبهم مقاتلين أجانب فضلا عن 105 مقاتلين من جبهة النصرة قتلوا فى الغارات.

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